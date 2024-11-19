В Черкасской области пациент напал на врача с ножом: детали

Инцидент произошел 15 ноября в районной больнице, куда скорая доставила 41-летнего пациента. Во время осмотра мужчина внезапно набросился на врача, схватил нож и ударил пострадавшего в шею и живот.

Об этом 18 ноября сообщила полиция региона.

Правоохранители отметили, что беглеца задержали и объявили подозрение по ч. 2 ст. 15, п. 7, 8 ч. 2, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

"50-летнего врача госпитализировали в реанимационное отделение. Муж находится под наблюдением медиков", — сообщили в полиции.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители заявили, что совместно с "Укрзализныцей" разоблачили схему по перепродаже железнодорожных билетов на популярные европейские направления.

Читайте также: