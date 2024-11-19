В Черкаській області пацієнт напав на лікаря з ножем: деталі

Інцидент стався 15 листопада в районній лікарні, куди швидка доставила 41-річного пацієнта. Під час огляду чоловік раптово накинувся на лікаря, схопив ножа та вдарив потерпілого в шию та живіт.

Про це 18 листопада поінформувала поліція регіону.

Правоохоронці зазначили, що втікача затримали й оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, п. 7, 8 ч. 2, ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

"50-річного лікаря госпіталізували до реанімаційного відділення. Чоловік перебуває під наглядом медиків", – повідомили в поліції.

Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці заявили, що спільно з "Укрзалізницею" викрили схему з перепродажу залізничних квитків на популярні європейські напрямки.

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