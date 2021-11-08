В Чернигове водитель маршрутки скончался за рулем

Мужчине было 58 лет.

В Чернигове за рулем маршрутки №27 умер водитель, которому внезапно стало плохо.

Информацию Общественному подтвердила представитель патрульной полиции области Анна Чернявская.

"8 ноября в 18:50 в Чернигове на линию 103 поступил вызов от одного из пассажиров маршрутного такси №27 о том, что водителю стало плохо за рулем. Автобус в это время подъехал к остановке "Красный мост", — говорится в сообщении .

Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, он умер. Водителю было 58 лет.

Напомним, в Виннице по улице Брацлавской водитель грузовика, которому стало плохо, не справился с управлением и въехал в ограждение, парковку автомобилей и дом.

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