У Чернігові водій маршрутки помер за кермом

Чоловіку було 58 років.

У Чернігові за кермом маршрутки №27 помер водій, якому раптово стало зле.

Інформацію Суспільному підтвердила речниця патрульної поліції області Анна Чернявська.

"8 листопада о 18:50 у Чернігові на лінію 103 надійшов виклик від одного з пасажирів маршрутного таксі №27 про те, що водію стало зле за кермом. Автобус в цей час під’їхав до зупинки "Красний міст", - йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на виклик, намагалися реанімувати чоловіка, але, на жаль, він помер. Водієві було 58 років.

Нагадаємо, у Вінниці по вулиці Брацлавській водій вантажівки, якому стало зле, не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу, парковку автомобілів і будинок.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання