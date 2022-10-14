В Черном море выросло количество вражеских кораблей

В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме выросла до 15 единиц.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Они продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма. На боевом дежурстве 3 носителя “Калибров, среди которых один – подводный. Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет.

Силы обороны продолжают выполнять задачи противодесантной обороны десантно опасных участков побережья Черного моря и прикрытие государственной границы Украины с непризнанной Приднестровской республикой.

Учитывая развитие ситуации и прогнозируемую тактику действий врага, удары с неба остаются максимально вероятными как с применением авиации, так и беспилотных летательных аппаратов.

«Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, прислушивайтесь к звукам неба. При артиллерийских обстрелах используйте правила двух стен и переходите в укрытие.

Учитывайте риски минной опасности из моря в условиях штормовой погоды.

Не забудьте приветствовать защитников и защитниц с праздником!

Победи нам всем! Да здравствует Украина!», — говорится в сообщении.

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Ситуация в Черном море

Ранее сообщалось, что в Черном море 12 вражеских кораблей маневрируют у побережья Крыма. Из них 2 надводных носителя "Калибров" (а это 16 ракет) и 3 больших десантных корабля.

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