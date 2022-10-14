У Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів

У Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць.

Про це пише оперативне командування «Південь».

Вони продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні 3 носії “Калібрів, серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет.

Сили оборони продовжують виконувати завдання протидесантної оборони десантно-небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря та прикриття державного кордону України з невизнаною Придністровською республікою.

Враховуючи розвиток ситуації та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально імовірними, як із застосуванням авіації, так і безпілотних літальних апаратів.

«Будьте пильними і уважними не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дослухайтеся до звуків неба. При артилерійських обстрілах використовуйте правила двох стін та переходьте в укриття.

Враховуйте ризики мінної небезпеки з морі в умовах штормової погоди.

Не забудьте привітати захисників та захисниць зі святом!

Перемоги нам всім! Хай живе Україна!», - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Чорному морі

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. З них 2 надводних носії “Калібрів” (а це 16 ракет) та 3 великих десантних кораблі.

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