В Черновцах мать держала своего десятилетнего ребенка на цепи

Женщина объяснила свое насилие над сыном как метод воспитания, чтобы предотвратить озорство.

В Черновицком районе 34-летняя женщина привязала своего 10-летнего сына цепью к ноге и держала его во дворе.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

Полицейские зафиксировали это преступление и изъяли ребенка из семьи, передав его медицинским работникам. Информацию о пытках ребенка предоставила староста Старостинского округа, заметившая мальчика, привязанного к цепи, когда проходила мимо.

На место происшествия прибыли полицейские, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и сотрудники службы по делам детей. В настоящее время ребенок находится в детской больнице. Мать воспитывает еще четырех сыновей 3, 4, 6 и 7 лет, а 14-летняя дочь живет с бабушкой. Все дети сейчас под наблюдением родственников к решению специалистов.

Женщина объяснила свои действия как метод воспитания, чтобы предотвратить дебошира сына. Следователи Черновицкого районного управления полиции, при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по статье 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет.

Напомним, мать-воспитательница Киевской области превратила дом семейного типа в застенку, применяя физическое насилие к детям. Вместо заботы и любви она использовала кулаки и посторонние предметы.

Также в киевском детском саду пытали малышей. Воспитатели закрывали детей в шкафу, обматывали скотчем и подавляли. Заведение работало вроде бы по методике АВА-терапии, но на самом деле работники причиняли детям сильные физические боли и моральные страдания.

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