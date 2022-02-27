Передвигаться по городу могут исключительно службы спасения, военные и органы правопорядка и безопасности.

С сегодняшнего дня, 27 февраля, в Черновицкой области вводят комендантский час.

Об этом сообщила Черновицкая облгосадминистрация.

Комендантский час начнет действовать с 22:00 до 6:00 во всех населенных пунктах области.

Выход из домов, движение по улицам, дорогам населенных пунктов для гражданского населения запрещено.

Передвигаться по городу могут исключительно службы спасения, военные и органы правопорядка и безопасности. Кроме того, круглосуточно запрещена продажа алкогольных напитков во всех сетях Черновицкой области.

Напомним, комендантский час в Украине уже ввели 14 городов и их областей.