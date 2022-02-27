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В Черновицкой области вводят комендантский час

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Передвигаться по городу могут исключительно службы спасения, военные и органы правопорядка и безопасности.

С сегодняшнего дня, 27 февраля, в Черновицкой области вводят комендантский час.

Об этом сообщила Черновицкая облгосадминистрация.

Комендантский час начнет действовать с 22:00 до 6:00 во всех населенных пунктах области.

Выход из домов, движение по улицам, дорогам населенных пунктов для гражданского населения запрещено.

Передвигаться по городу могут исключительно службы спасения, военные и органы правопорядка и безопасности. Кроме того, круглосуточно запрещена продажа алкогольных напитков во всех сетях Черновицкой области.

Напомним, комендантский час в Украине уже ввели 14 городов и их областей.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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