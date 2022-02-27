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У Чернівецькій області вводять комендантську годину

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Пересуватися містом можуть виключно служби порятунку, військові та органи правопорядку й безпеки.

Відсьогодні, 27 лютого, у Чернівецькій області запроваджують комендантську годину.

Про це повідомила Чернівецька облдержадміністрація.

Комендантська година почне діяти з 22:00 до 6:00 у всіх населених пунктах області.

Вихід з будинків, рух вулицями, дорогами населених пунктів для цивільного населення заборонено.

Пересуватися містом можуть виключно служби порятунку, військові та органи правопорядку й безпеки. Крім того,з цілодобово заборонено продаж алкогольних напоїв в усіх мережах Чернівецької області.

Нагадаємо, комендантську годину в Україні вже запровадили 14 міст та їх областей.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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