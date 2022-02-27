У Чернівецькій області вводять комендантську годину

Пересуватися містом можуть виключно служби порятунку, військові та органи правопорядку й безпеки.

Відсьогодні, 27 лютого, у Чернівецькій області запроваджують комендантську годину.

Про це повідомила Чернівецька облдержадміністрація.

Комендантська година почне діяти з 22:00 до 6:00 у всіх населених пунктах області.

Вихід з будинків, рух вулицями, дорогами населених пунктів для цивільного населення заборонено.

Пересуватися містом можуть виключно служби порятунку, військові та органи правопорядку й безпеки. Крім того,з цілодобово заборонено продаж алкогольних напоїв в усіх мережах Чернівецької області.

Нагадаємо, комендантську годину в Україні вже запровадили 14 міст та їх областей.