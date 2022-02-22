В Днепре нетрезвая мать оставила младенца на копов и пыталась скрыться

В Днепре нетрезвая мать оставила младенца на копов и пыталась скрыться

Женщину задержали, а ребенка забрали в больницу.

В Днепре на улице заметили нетрезвую женщину, которая едва держалась на ногах, с коляской с младенцем. Она вела себя неадекватно, так что очевидцы вызвали правоохранителей.

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Об этом сообщает "Репортер".

Сегодня, 22 февраля, люди заметили на улице Калнышевского пьяную женщину с детской коляской с младенцем. Люди вызвали полицию.

Когда наряд прибыл по вызову, женщина стала вести себя агрессивно и неадекватно. Ей предложили отправиться в отделение полиции, а она попыталась скрыться, оставив тележку с ребенком на полицейских.

Ребенка передали медикам, которые в сопровождении ювенального полицейского доставили его в больницу.

Напомним, что в Харькове мальчик скитался по соседям и просил у них есть из-за того, что мать пьянствовала и часто отсутствовала дома.

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