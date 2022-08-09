В Днепре отказались регистрировать брак бойца ВСУ и гражданки РФ

Гражданка РФ долгое время проживала в Украине и имела вид на жительство.

В ЗАГСе Днепра отказались регистрировать брак бойца ВСУ и гражданки Российской Федерации.

Об этом рассказал журналист Валерий Гарагуц в Facebook.

Так, по его словам, россиянка уже когда-то была в браке с другим украинцем, семья жила в Днепре, а затем переехала в Москву.

После событий 2014 года они приняла решение вернуться в Украину. Однако позже развелись. Женщина осталась жить в Украине, имея вид на постоянное проживание, а ее бывший муж уехал на заработки в Европу еще до развода.

После развода женщина начала встречаться с парнем, служившим в ВСУ с 2014 года. Когда у него появилась возможность приехать в Днепр, пара решила оформить отношения, но в ЗАГСе им отказали.

"В стране военное положение и какие-либо услуги гражданам из страны агрессора не предоставляются, поэтому гражданину Украины в свободном выборе жены было отказано. Уехать в другую страну для заключения брака не могут, к тому же жених служит в ВСУ. Обратиться в суд было бы хорошим вариантом, но жених на войне, а невеста – гражданка России", – отметил журналист.

Журналист напомнил, что статья 51 Конституции Украины говорит, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Кроме того, закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства на территории Украины пользуются такими правами и свободами, как граждане Украины.

Напомним, Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в нашем государстве, набравшую необзодимое количество голосов.

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