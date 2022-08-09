У Дніпрі відмовилися реєструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки РФ

Громадянка РФ тривалий час проживала в Україні та мала посвідку.
У РАЦСі Дніпра відмовилися реєструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки Російської Федерації.
Про це розповів журналіст Валерій Гарагуц у Facebook.
Так, за його словами, росіянка вже колись була у шлюбі з іншим українцем, родина жила у Дніпрі, а згодом переїхала до Москви.
Після подій 2014 року, вони прийняли рішення повернутися до України. Проте згодом розлучилися. Жінка залишилася жити в Україні, маючи посвідку на постійне проживання, а її колишній чоловік поїхав на заробітки до Європи ще до розлучення.
Після розлучення жінка почала зустрічатися з хлопцем, який служив у ЗСУ від 2014 року. Коли у нього з'явилася можливість приїхати до Дніпра, пара вирішила оформити стосунки, але в РАЦСі їм відмовили.
"У країні воєнний стан і будь-які послуги громадянам з країни агресорки не надаються, тому громадянину України у вільному виборі дружини було відмовлено. Виїхати до іншої країну для укладення шлюбу не можуть, до того ж наречений служить в ЗСУ. Звернутися до суду було б хорошим варіантом, але наречений на війні, а наречена – громадянка Росії", – зазначив журналіст.
Журналіст нагадав, що стаття 51 Конституції України говорить, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Крім того, закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" передбачає, що іноземці та особи без громадянства на території України користуються такими правами і свободами, як і громадяни України.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в нашій державі, яка набрала потрібну кількість голосів.
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