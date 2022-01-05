В Днепре водитель влетел в двух женщин на пешеходном переходе

В Днепре водитель влетел в двух женщин на пешеходном переходе

Их забрала скорая с травмами головы

В Днепре вечером на проспекте Петра Калнышевского водитель автомобиля Kia сбил двух женщин, переходивших дорогу по "зебре".

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" и добавляет фото и видео с места событий.

Сообщается, что водитель даже не тормозил, когда сбил двух женщин. Они получили травмы головы и их забрала скорая. Как видно из обнародованных фото, удар припасся именно на лобовое стекло, он разбито.

Предварительно - водитель трезв, но имеет шоковое состояние.

На месте работали полиция и скорая. Правоохранители установят все обстоятельства и детали происшествия.

А в Харькове на Московском проспекте возле железнодорожной станции «Лосево» водитель междугородной маршрутки сбил женщину на переходе, от полученных травм она скончалась.

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