В фонтане в центре Днепра заметили огромного питона (фото)

Питона "выгуливали" его владельцы, а местные даже могли его погладить.

В воскресенье, 2 июля, в центре Днепра был замечен огромный питон.

Об этом сообщает Dnepr info.

Огромный питон спокойно плавал в фонтане и грелся на солнышке, а местные жители могли его даже погладить.

"Интернет-пользователи шутят, что в следующий раз на прогулку с собой следует брать мышку", — пишет издание.

Следует отметить, что питоны – неядовитые змеи. Они не нападают на больших существ, то есть для людей они относительно безопасны.

Поэтому некоторые семьи решаются брать домой таких "домашних питомцев". Питоны не могут жить в обычных домашних условиях, однако их можно содержать в террариуме специального размера со специальной температурой.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина заметил огромного питона на собственной душевой прямо во время пользования туалетом. Змея пыталась укусить мужчину. Этот инцидент даже удалось снять.

Читайте также: