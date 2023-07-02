У фонтані у середмісті Дніпра помітили величезного пітона (фото)

Пітона "вигулювали" його власники, а місцеві навіть могли його погладити.

У неділю, 2 липня, у центрі Дніпра помітили величезного пітона.

Про це повідомляє Dnepr info.

Величезний пітон спокійно плавав у фонтані та грівся на сонечку, а місцеві жителі могли його навіть погладити.

"Інтернет-користувачі жартують, що наступного разу на прогулянку з собою варто брати мишку", - пише видання.

Слід зазначити, що пітони — неотруйні змії. Вони не нападають на більших за себе істот, тобто для людей вони відносно безпечні.

Тому деякі родини наважуються брати додому таких "домашніх улюбленців". Пітони не можуть жити у звичайних домашніх умовах, проте їх можна тримати в тераріумі спеціального розміру зі спеціальною температурою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік помітив величезного пітона на власній душовій просто під час користування туалетом. Змія намагалася вкусити чоловіка. Цей інцидент навіть вдалося зафільмувати.

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