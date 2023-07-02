Шольц назвав необхідну умову для вступу України в НАТО

Членство України в Північноатлантичному Альянсі можливе після завершення війни, яку розв'язала Росія.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вступ України в НАТО можливий після виконання неодмінної умови — вирішення всіх територіальних суперечок.

Про це він сказав у неділю, 2 липня, під час традиційного інтерв'ю телеканалу ARD.

При цьому очільник німецького уряду зауважив, що ФРН є однією з ключових країн, які мають опрацювати всі гарантії безпеки для нашої держави.

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"Попри ці застереження, говорити про вступ України до НАТО можна лише після припинення всіх територіальних суперечок. Це обов'язкова умова", – наголосив Шольц.

Головний дипломатичний радник Ігор Жовква заявив, що Київ чекає на позитивну відповідь на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі щодо заявки на членство в НАТО, яку Україна подала 30 вересня минулого року.

Президент Володимир Зеленський має намір відвідати саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, однак за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не піде на територіальні поступки країні-агресорці, навіть якщо це дозволить приєднатись до НАТО.

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