В ГНСУ рассказали, как и почему Миндич пересек границу: подробности

ГНСУ (иллюстративный) / © Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) провела проверку информации о пересечении границы гражданином Тимуром Миндичем и подтвердила его законность.

Об этом сообщает ГНСУ.

По результатам проверки установили, что выезд Тимура Миндича из Украины состоялся в соответствии с действующим законодательством. Гражданин был оформлен в одном из пунктов пропуска, имея все необходимые документы. Это дает право на пересечение государственной границы в условиях военного положения.

ГНСУ также отмечает, что на момент пересечения границы в отношении Тимура Миндича бездействовали никакие ограничения или запреты на выезд из Украины.

«ГНСУ не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, относительно запрета ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы», — отметили в ГНСУ.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о реализации операции «Мидас». Да, была разоблачена масштабная коррупция в энергетике. Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.

Ранее 10 ноября «Украинская правда» сообщила об обысках НАБУ у Миндича и о его бегстве из Украины за несколько часов до следственных действий.

НАБУ подтвердило, что бизнесмен Тимур Миндич скрылся из Украины. Детективы бюро уже исследуют обстоятельства бегства бизнесмена, обещая вернуть его на Родину.