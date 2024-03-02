В городе в Хмельницкой области вводят ограничения на въезд: что известно

Нововведения будут введены с понедельника, 4 марта.

В Нетешине Хмельницкой области, где действует атомная электростанция, установят ограничения на въезд и выезд. Добраться можно будет только через блок-посты.

Об этом сообщили в пресс-службе Нетишинской городской военной администрации.

"Уведомляем жителей Нетишинской МТГ и гостей города информацию об ограничениях въезда и выезда в город определенными автодорогами, которые будут действовать от 4 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ух к Нетишину будет разрешен следующими автодорогами:

блок-пост в районе р-на "Хуторок" (съезд на ул. Старонетишинская);

блок-пост у стелы "Нетешин" (съезд на ул. Энергетиков);

блок-пост со стороны с. Комаровка;

блокпост со стороны въезда от с. Белотин.

"Въезды по другим направлениям будут ограничены!" — сообщают в Нетишинской городской военной администрации.

Как сообщалось, в Запорожье ужесточат проверки документов местных жителей. Особое внимание – к внутренним переселенцам.

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