У місті на Хмельниччині вводять обмеження на в’їзд: що відомо

Нововведення запровадять від понеділка, 4 березня.
У місті Нетішин Хмельницької області, де діє атомна електростанція, встановлять обмеження на в’їзд та виїзд. Дістатись можна буде лише через блок-пости.
Про це повідомили у пресслужбі Нетішинської міської військової адміністрації.
"Доводимо до відома мешканців Нетішинської МТГ та гостей міста інформацію щодо обмежень в’їзду та виїзду до міста визначеними автошляхами, які будуть діяти від 4 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ух до Нетішина буде дозволений такими автошляхами:
- блок-пост в районі р-ну "Хуторок" (з’їзд на вул. Старонетішинська);
- блок-пост біля стели "Нетішин" (з’їзд на вул. Енергетиків);
- блок-пост зі сторони с. Комарівка;
- блок-пост зі сторони в'їзду від с. Білотин.
"В’їзди по іншим напрямкам будуть обмежені!", - повідомляють у Нетішинській міській військовій адміністрації.
Як повідомлялося, у Запоріжжі посилять перевірки документів місцевих жителів. Особлива увага – до внутрішніх переселенців.