У місті на Хмельниччині вводять обмеження на в’їзд: що відомо

У місті Нетішин Хмельницької області, де діє атомна електростанція, встановлять обмеження на в’їзд та виїзд. Дістатись можна буде лише через блок-пости.

Про це повідомили у пресслужбі Нетішинської міської військової адміністрації.

"Доводимо до відома мешканців Нетішинської МТГ та гостей міста інформацію щодо обмежень в’їзду та виїзду до міста визначеними автошляхами, які будуть діяти від 4 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ух до Нетішина буде дозволений такими автошляхами:

блок-пост в районі р-ну "Хуторок" (з’їзд на вул. Старонетішинська);

блок-пост біля стели "Нетішин" (з’їзд на вул. Енергетиків);

блок-пост зі сторони с. Комарівка;

блок-пост зі сторони в'їзду від с. Білотин.

"В’їзди по іншим напрямкам будуть обмежені!", - повідомляють у Нетішинській міській військовій адміністрації.

Як повідомлялося, у Запоріжжі посилять перевірки документів місцевих жителів. Особлива увага – до внутрішніх переселенців.

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