В Госдепе США прокомментировали отставку Залужного

В Соединенных Штатах Америки, комментируя отставку Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, отмечают, что с новым военным руководством Украина сможет дальше идти вперед.

Об этом представитель Государственного департамента США Дэниэль Сайзек сказал в интервью "РБК-Украина".

"Правительство США, конечно, смотрит на ситуацию в Украине и за происходящим. Президент Зеленский имеет право избрать и назначить своего высшего военного командира. Администрация президента Байдена уверена, что Украина имеет сильное военное руководство, в котором нуждается", — подчеркнул он. .

Политик отметил, что Вашингтон следит за ситуацией в Украине и отмечает успехи сил обороны на поле боя. Впрочем, по его словам, "сейчас ситуация очень сложная и серьезная". В частности, Сайзек отметил деоккупацию половины захваченных РФ территорий, а также уничтожение нескольких российских военных кораблей в Черном море.

"Здесь мы замечаем большие успехи Украины. Что нужно сделать дальше? По мнению правительства США, нужно изучить ситуацию и найти лучший путь вперед. И да, с новым командиром это тоже можно сделать", — считает Сайзек.

Напомним, после слухов президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 8 февраля. Впоследствии генерал подтвердил это и выразил благодарность всем находившимся рядом.

В тот же вечер Владимир Зеленский назначил своим указом новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.

Читайте также: