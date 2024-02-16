У Держдепі США прокоментували відставку Залужного

Вашингтон відзначає успіхи Сил оборони на полі бою.
У Сполучених Штатах Америки, коментуючи відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ наголошують, що з новим військовим керівництвом Україна зможе далі йти вперед.
Про це представник Державного департаменту США Деніель Сайзек сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Уряд США, звичайно, дивиться на ситуацію в Україні і за тим, що там відбувається. Президент Зеленський має право обрати та призначити свого вищого військового командира. Адміністрація президента Байдена впевнена, що Україна має сильне військове керівництво, якого потребує", - наголосив він.
Політик зауважив, що Вашингтон стежать за ситуацією в Україні та відзначає успіхи Сил оборони на полі бою. Втім, з його слів, "зараз ситуація дуже складна та серйозна". Зокрема, Сайзек відзначив деокупацію половини захоплених РФ територій, а також знищення кілька російських військових кораблів у Чорному морі.
"Тут ми помічаємо великі успіхи України. Що потрібно зробити далі? На думку уряду США, потрібно вивчити ситуацію та знайти кращий шлях уперед. І так, з новим командиром це також можна зробити", - вважає Сайзек.
Нагадаємо, після чуток президент України Володимир Зеленський таки відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 8 лютого. Згодом генерал підтвердив це і висловив вдячність усім, хто був поруч.
Того ж вечора Володимир Зеленський своїм указом призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.
Читайте також:
- Новий етап війни та ризики для Зеленського: The Economist оцінив звільнення Залужного
- Відставка Валерія Залужного: все про шлях “залізного генерала”
- Сирський і Залужний – це два воєначальники топрівня: офіцер ЗСУ порівняв головнокомандувачів та їхні команди
- Розпорошення ресурсу та план "Б": експерт розповів, чому замінили Залужного і що чекає на Сирського