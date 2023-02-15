Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харькове мужчина запустил фейерверк: праздновал День влюбленных

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
648
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харькове мужчина запустил фейерверк: праздновал День влюбленных

Фото: Associated Press

Использовать фейерверки запрещено.

В Харькове задержан правонарушитель. Он, вопреки запрету, решил запустить фейерверк в Салтовском районе города.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"14 февраля около 20:00 поступил вызов от граждан о том, относительно неизвестный на территории Салтовского района запустил салют", — говорится в сообщении.

Правоохранители быстро установили личность нарушителя. Установлено, что таким образом харьковчанин решил отметить День Святого Валентина.

"Несмотря на неоднократные предупреждения о запрете использования пиротехнических средств во время действия военного положения, 23-летний мужчина решил таким образом отпраздновать День влюбленных", — подчеркнули в полиции.

Напомним,   25 января 2023-го в Одессе во время воздушной тревоги, несмотря на запрет, неизвестные запустили салют и сильно испугали местных жителей.

Также в Киеве после   массированного ракетного обстрела 29 декабря 2022 года неизвестные также запустили салют.

Читайте также:

Евгений Енин: за фейерверки - 5 лет за решеткой

Евгений Енин: за фейерверки - 5 лет за решеткой

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
648
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация