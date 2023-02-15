В Харькове мужчина запустил фейерверк: праздновал День влюбленных

В Харькове задержан правонарушитель. Он, вопреки запрету, решил запустить фейерверк в Салтовском районе города.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"14 февраля около 20:00 поступил вызов от граждан о том, относительно неизвестный на территории Салтовского района запустил салют", — говорится в сообщении.

Правоохранители быстро установили личность нарушителя. Установлено, что таким образом харьковчанин решил отметить День Святого Валентина.

"Несмотря на неоднократные предупреждения о запрете использования пиротехнических средств во время действия военного положения, 23-летний мужчина решил таким образом отпраздновать День влюбленных", — подчеркнули в полиции.

Напомним, 25 января 2023-го в Одессе во время воздушной тревоги, несмотря на запрет, неизвестные запустили салют и сильно испугали местных жителей.

Также в Киеве после массированного ракетного обстрела 29 декабря 2022 года неизвестные также запустили салют.

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