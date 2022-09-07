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В Харьковской области ВСУ "перетрофеили" назад свой БТР

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В Харьковской области ВСУ "перетрофеили" назад свой БТР

В Харьковской области продолжается активное контрнаступление ВСУ.

Во время боев украинские защитники освобождают от оккупантов населенные пункты и "затрофируют" вражескую технику. Также им в руки перекочевывает назад их техника.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"Отжали свое". Украинские бойцы "перетрофеили" БТР-4Е в Харьковской области, который еще в марте был захвачен российской армией в 92 ОМБр ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ в Харьковской области "закобзонили" находившееся в обороне подразделение мотострелков РФ.

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