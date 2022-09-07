На Харківщині ЗСУ "перетрофеїли" назад свій БТР

Під час боїв українські захисники звільняють від окупантів населені пункти та "затрофеюють" ворожу техніку. Також їм до рук перекочовує назад їхня ж техніка.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"Віджали своє". Українські бійці "перетрофеїли" БТР-4Е в Харківській області, який ще в березні був захоплений російською армією у 92-ї ОМБр ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ у Харківській області "закобзонили" підрозділ мотострілків РФ, який перебував в обороні.

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