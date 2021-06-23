В Херсоне у многоэтажки нашли тело студента: появились подробности гибели парня

По предварительной информации, молодой человек погиб, выпав с балкона многоэтажки.

В Херсоне возле одной из многоэтажек обнаружили труп 16-летнего студента. Предварительно, он выпал с 14-этажки.

Об этом в соцсети сообщила Анна Якунина.

Как выяснилось, парень выпал из общего балкона одного из верхних этажей 14-этажного дома. Якунина написала, что студент или сам выпал, или ему "помогли". Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.

"Парень то выпал, то выбросился, то помогли это сделать из общего балкона одного из верхних этажей (дом 14-этажный). Личность погибшего пока не установлена. На месте происшествия работает экстренная медицинская скорая помощь, патрульная полиция с оперативниками", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Днепре из окна многоэтажки выпал мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Напомним, в Черновцах на улице Героев Майдана с лестничной клетки многоэтажного жилого дома 10 мая выпал 34-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Ранее в Краматорске местная жительница пыталась перелезть с одного балкона на другой. В какой-то момент женщина сорвалась и упала с высоты шестого этажа.

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