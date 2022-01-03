В Херсоне установили новые тарифы на воду: сколько будут платить

В Херсоне установили новые тарифы на воду: сколько будут платить

В предприятии объяснили, почему херсонцы будут платить больше.

С 1 января 2022 года в Херсоне изменяются тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода.

Об этом сообщили на странице Херсонского водоканала в Facebook.

Также читайте В Кировоградской области должниками за водоснабжение займутся коллекторы

В сообщении говорится, что на увеличение оплаты водоснабжения и водоотвода повлияли удорожание электроэнергии и увеличение расходов на ремонтные работы. Расчеты на амортизацию выросли на 10%, а из структуры тарифов на 100% удалены расходы на сбыт.

Будут действовать следующие тарифы:

на централизованное водоснабжение – 15,78 грн. за 1 куб. м

на централизованный водоотвод – 14,92 грн за 1 куб. м

В целом рост тарифов на воду в 2022 году составит 4,8%.

Новости Украины: жители почти всего Вышгорода остались без водоснабжения

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, регулирующая в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифа на распределение газа с 1 января 2022 года. А 22 декабря 2021 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов для 45 предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотвода.

Читайте также: