В Херсоні встановили нові тарифи на воду: скільки платитимуть

В Херсоні встановили нові тарифи на воду: скільки платитимуть

У підприємстві пояснили, чому херсонці платитимуть більше.

Від 1 січня 2022 року у Херсоні змінюються тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це повідомили на сторінці Херсонського водоканалу у Facebook.

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У повідомленні йдеться, що на збільшення оплати на водопостачання та водовідведення вплинули здорожчання електроенергії та збільшення витрат на ремонтні роботи. Також розрахунки на амортизацію зросли на 10% та зі структури тарифів на 100% видалено витрати на збут.

Діятимуть такі тарифи:

на централізоване водопостачання – 15,78 грн за 1 куб. м

на централізоване водовідведення – 14,92 грн за 1 куб. м

Загалом зростання тарифів на воду у 2022 році становитиме 4,8%.

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Раніше стало відомо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила підвищення тарифу на розподіл газу від 1 січня 2022 року. А 22 грудня 2021 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів для 45 підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення.

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