В Україні дозволили бустерне щеплення для всіх охочих: яку вакцину краще обрати

В Україні дозволили бустерне щеплення для всіх охочих: яку вакцину краще обрати

Поки що в Україні бустерну дозу отримали лише 11 тисяч людей.

Третю дозу вакцини від COVID-19 тепер зможуть отримати всі охочі українці віком від 18 років. Напередодні уряд дав "зелене світло" для ревакцинації літнім людям. Пацієнтам з імунними захворюваннями дозволили щепитися втретє ще в грудні.

Чи буде бустерна доза обов’язковою і як вона позначиться на отриманні "зелених" сертифікатів, йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

У Дніпрі до центру вакцинації більшість прийшли за першою, або за другою дозою. Про те, що тепер є ще й бустерна, чули одиниці. Черги за додатковим захистом тут очікують уже після свят. У столиці черги за бустером немає, але не через відсутність бажаючих – просто приходять вони за записом.

Подружжя Попових напередодні почуло в ТСН, що бустер дозволили для пенсіонерів. Чи колоти третю дозу, не сумнівалися ні хвилини.

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Поки що в Україні бустерну дозу отримали 11 тисяч людей (11 596). Це менше десятої відсотка дорослого населення. Двома дозами вакцинована вже майже половина (44,8%). Щоправда, серед групи найбільшого ризику (60+) — ситуація гірша. Саме те, що дві третини пенсіонерів не отримали повного щеплення було головним аргументом противників запровадження бустера.

Інфекціоніст Віктор Маврутенков не сумнівається, що ревакцинація від COVID-19 незабаром увІйде до національного календаря щеплень. Раз на десять років – як дифтерія і правець, раз на рік – як грип, чи ще частіше – поки що під питанням .

Офіційно робити бустер не обов’язково, переконують у МОЗ. Однак у випадку "червоної" зони без нього доведеться сидіти вдома.

Якою вакциною ви б не зробили перші дві дози, для бустерної МОЗ радить використовувати м-рнк препарати – тобто Pfizer або Moderna. Тоді захист буде сильнішим.

Вакцинація від COVID: бустерну дозу тепер зможуть отримати всі охочі віком від 18 років | Новини України

Нагадаємо, що на бустерну вакцинацію проти COVID-19 всі дорослі українці, які вже отримали два щеплення, можуть записатися онлайн. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати її введення.

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