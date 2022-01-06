Білоруські війська вже увійшли до Казахстану: прибули на російських літаках

Білоруські війська вже увійшли до Казахстану: прибули на російських літаках

Відомо, що раніше до Казахстану прибули російські війська.

Військові Білорусі увійшли до охопленого масовими протестами Казахстану, аби "придушити" сутички в країні. "Миротворці" прибули на літаках Російської Федерації Ил-76 МД.

Про це інформують казахські ЗМІ.

За даними засобів масової інформації Казахстану, "миротворці" зі складу сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) від Білорусі прилетіли до Казахстану на 5 повітряних суднах.

Раніше міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін повідомляв, що до Казахстану направили військових роти зі складу 103-ї повітряно-десантної Вітебської бригади сил спеціальних операцій, які пройшли весь комплекс навчання та підготовлені для виконання усіх завдань. Цей спецрозділ укомплектований лише військовослужбовцями-контрактниками.

До цього стало відомо, на територію Казахстану, де п'ятий день тривають сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, вже прибули перші російські підрозділи зі складу миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). За даними ЗМІ, до складу сил ОДКБ спрямували підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ Росії, іванівського та ульянівського з'єднань ВДВ.

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Тим часом генсек ОДКБ Станіслав Зась дозводил "миротворцям" (ОДКБ) застосовувати зброю для відбиття атаки від мітингувальників.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Утім Киргизстан, який входить до країн-членів ОДКБ відмовився направляти свої військова до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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