В Херсонской области значительно усилили комендантский час: подробности

В Херсонской области решили продлить комендантский час уже с 15 октября. Это связано с уменьшением светового дня.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

"... решили продлить комендантский час в области. С 15 октября она продлится с 20:00 до 06:00 ", — заявил чиновник.

Местные власти пришли к такому решению из-за уменьшения светового дня и безопасности граждан.

Добавим, что во время действия коменданского часа налагается запрет на пребывание на улице и в общественных местах, а также перемещение на транспорте без специального пропуска. Выходить можно только для того, чтобы добраться до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Во время комендантского часа необходимо соблюдать режим светомаски.

Напомним, в Константиновке Донецкой области был введен жесткий комендантский час. Ограничения действуют с 15:00 до 11:00 на следующий день.

Читайте также:

На Херсонщине враг сбросил взрывчатку с дронов на людей!