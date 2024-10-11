В Херсонской области значительно усилили комендантский час: подробности

Ограничения усилились на территории всего региона.
В Херсонской области решили продлить комендантский час уже с 15 октября. Это связано с уменьшением светового дня.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
"... решили продлить комендантский час в области. С 15 октября она продлится с 20:00 до 06:00 ", — заявил чиновник.
Местные власти пришли к такому решению из-за уменьшения светового дня и безопасности граждан.
Добавим, что во время действия коменданского часа налагается запрет на пребывание на улице и в общественных местах, а также перемещение на транспорте без специального пропуска. Выходить можно только для того, чтобы добраться до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Во время комендантского часа необходимо соблюдать режим светомаски.
Напомним, в Константиновке Донецкой области был введен жесткий комендантский час. Ограничения действуют с 15:00 до 11:00 на следующий день.
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