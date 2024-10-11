У Херсонській області значно посилили комендантську годину: подробиці

Обмеження посилили на території всього регіону.

У Херсонській області вирішили подовжити комендантську годину вже від 15 жовтня. Це пов'язано зі зменшенням світлового дня.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"... вирішили подовжити комендантську годину в області. Від 15 жовтня вона триватиме від 20:00 до 06:00", - заявив чиновник.

Місцева влада прийшла до такого рішення через зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

Додамо, що під час дії коменданської години накладається заборона на перебування на вулиці і у громадських місцях, а також переміщення на транспорті без спеціальної перепустки. Виходити можна лише для того, щоб дістатися до найближчого укриття у випадку оголошення повітряної тривоги. Під час комендантської години необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області запровадили жорстку комендантську годину. Обмеження діють від 15:00 до 11:00 наступного дня.

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