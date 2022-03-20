В Хмельницкой области начали изымать автомобили у пьяных водителей

Решения суда ждут владельцы около полусотни автомобилей.
В Хмельницкой области первые два автомобиля, изъятых у нетрезвых водителей, передали для нужд обороны.
Об этом сообщил глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий.
По его словам, решение суда ожидают владельцы около 50 автомобилей.
"Все водители, которые позволяют себе нарушать правила дорожного движения и садятся за руль в нетрезвом состоянии, будут получать наказание по условиям военного времени", — подчеркнул глава области.
Отмечается, правоохранители изымают авто у водителей, которых поймали под хмельком. Затем транспортные средства размещают на площадках временного содержания. После решения суда их передают для нужд армии.
"Просьба ко всем приезжим и жителям области: если употребляете алкоголь, то садитесь за руль внедорожников. Так вы оправдаете свой поступок перед государством, ведь такие автомобили помогут нашим военным эффективно выполнять боевые задания", — заявил Гамалий.
К слову, за вождение в нетрезвом состоянии предусматривает штраф и временное лишение прав. Конфискация (безвозмездное изъятие) применяется, если водителя поймают в третий раз в течение года. Впрочем, изъятие автомобиля для нужд допустимо законом во время военного положения. Его в Украине ввели 24 февраля 2022 года.