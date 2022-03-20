В Хмельницкой области начали изымать автомобили у пьяных водителей

Решения суда ждут владельцы около полусотни автомобилей.

В Хмельницкой области первые два автомобиля, изъятых у нетрезвых водителей, передали для нужд обороны.

Об этом сообщил глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, решение суда ожидают владельцы около 50 автомобилей.

Также читайте Оккупанты не пропустили в Херсонскую область фуры с продуктами и лекарствами

"Все водители, которые позволяют себе нарушать правила дорожного движения и садятся за руль в нетрезвом состоянии, будут получать наказание по условиям военного времени", — подчеркнул глава области.

Отмечается, правоохранители изымают авто у водителей, которых поймали под хмельком. Затем транспортные средства размещают на площадках временного содержания. После решения суда их передают для нужд армии.



"Просьба ко всем приезжим и жителям области: если употребляете алкоголь, то садитесь за руль внедорожников. Так вы оправдаете свой поступок перед государством, ведь такие автомобили помогут нашим военным эффективно выполнять боевые задания", — заявил Гамалий.

К слову, за вождение в нетрезвом состоянии предусматривает штраф и временное лишение прав. Конфискация (безвозмездное изъятие) применяется, если водителя поймают в третий раз в течение года. Впрочем, изъятие автомобиля для нужд допустимо законом во время военного положения. Его в Украине ввели 24 февраля 2022 года.

Читайте также: