У Хмельницькій області почали вилучати автомобілі у п'яних водіїв

На рішення суду чекають власники близько пів сотні автомобілів.

У Хмельницькій області перші два авто, які вилучили у нетверезих водіїв, передали для потреб оборони.

Про це повідомив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, наразі рішення суду очікують власники близько 50 автівок.

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"Усі водії, які дозволяють собі порушувати правила дорожнього руху та сідають за кермо у нетверезому стані будуть отримувати покарання за умовами воєнного часу", - наголосив голова області.

Зазначається, правоохоронці вилучають авто у водіїв, яких зловили напідпитку. Потім транспортні засоби розміщують на майданчиках тимчасового тримання. Після рішення суду їх передають для потреб армії.



"Прохання до всіх приїжджих та мешканців області: якщо вживаєте алкоголь, то сідайте за кермо позашляховиків. Так ви виправдаєте свій вчинок перед державою, адже такі автівки допоможуть нашим військовим ефективно виконувати бойові завдання", - заявив Гамалій.

До слова, за керування авто у нетверезому стані передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація (безоплатне вилучення) застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану. Його в Україні запровадили 24 лютого 2022-го.

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