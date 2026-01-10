В каких областях ударит до-18: прогноз погоды на сегодня

страну накрыли морозы / © unsplash.com

Сегодня, 10 января, в Украине будет облачно, ожидается снег и мороз.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В северной и северо-восточной части небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, на остальной территории без осадков.

На дорогах местами будет держаться гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Холоднее всего будет в западных и Винницкой областях, ночью 13-18° мороза, в дневные часы -9-14°.

В северных, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ночью и днем 7-12° мороза, на остальной территории в ночные часы 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла (в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла).

В Киеве облачно. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области ночью и днем 7-12° мороза, в столице ночью и днем около 10° мороза.

