- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 315
- Время на прочтение
- 2 мин
"99% людей обеспечивают ТЦК": в 5-й штурмовой рассказали правду о добровольцах
Военный объяснил, почему добровольческое движение погасло и кто сейчас готов зачищать посадки.
Ситуация с добровольным набором в ряды Вооруженных сил Украины кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения. В настоящее время абсолютное большинство нужд боевых подразделений в живой силе обеспечивают именно территориальные центры комплектования (ТЦК).
Об этом сообщил начальник отделения рекрутинга 5-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) Тарасенко.
По словам военного, реальное положение свидетельствует о том, что люди не проявляют массового желания идти на самые опасные участки фронта. Речь идет прежде всего о пехоте, которая несет на себе основное бремя войны.
«К сожалению, 99% потребностей, которые имеют обычные подразделения, в пехотинцах обеспечивают ТЦК. Не приходят люди добровольно сейчас и с желанием стать пехотинцем, ходить в штурмы и зачищать посадки», — подчеркнул представитель 5-й ОШБ.
Кто становится добровольцем
Военный отметил, что добровольцы все еще есть, но их количество стало критически малым. Сейчас это «мизерная часть людей», сознательно выбирающая путь воина-штурмовика.
Чаще всего, по наблюдениям рекрутеров, такое решение принимает молодежь. Это люди, физически и морально «взрослые» до понимания необходимости защиты страны с оружием в руках.
Почему пехота критически важна
Тарасенко подчеркнул, что без пехотных подразделений содержание фронта невозможно, несмотря на развитие технологий и дронов.
«Передний край войны существует только там, где сидит конкретный пехотинец в конкретном окопе», — резюмировал военный.
Именно поэтому, в отсутствие массового потока добровольцев, роль ТЦК в обеспечении обороноспособности страны остается определяющей.
Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов провел расширенное совещание с руководством Генштаба, Сухопутных войск, ВСП и правоохранительных органов по коррупции в системе ТЦК и СП и случаев СЗЧ в войсках.
Он подчеркнул, что эти проблемы оказывают непосредственное влияние на обороноспособность государства, и пообещал принять понятные и эффективные решения, отметив недопустимость злоупотреблений и подрыв военной дисциплины.