"99% людей обеспечивают ТЦК": в 5-й штурмовой рассказали правду о добровольцах

ВСУ на фронте / © Getty Images

Реклама

Ситуация с добровольным набором в ряды Вооруженных сил Украины кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения. В настоящее время абсолютное большинство нужд боевых подразделений в живой силе обеспечивают именно территориальные центры комплектования (ТЦК).

Об этом сообщил начальник отделения рекрутинга 5-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) Тарасенко.

По словам военного, реальное положение свидетельствует о том, что люди не проявляют массового желания идти на самые опасные участки фронта. Речь идет прежде всего о пехоте, которая несет на себе основное бремя войны.

Реклама

«К сожалению, 99% потребностей, которые имеют обычные подразделения, в пехотинцах обеспечивают ТЦК. Не приходят люди добровольно сейчас и с желанием стать пехотинцем, ходить в штурмы и зачищать посадки», — подчеркнул представитель 5-й ОШБ.

Кто становится добровольцем

Военный отметил, что добровольцы все еще есть, но их количество стало критически малым. Сейчас это «мизерная часть людей», сознательно выбирающая путь воина-штурмовика.

Чаще всего, по наблюдениям рекрутеров, такое решение принимает молодежь. Это люди, физически и морально «взрослые» до понимания необходимости защиты страны с оружием в руках.

Почему пехота критически важна

Тарасенко подчеркнул, что без пехотных подразделений содержание фронта невозможно, несмотря на развитие технологий и дронов.

Реклама

«Передний край войны существует только там, где сидит конкретный пехотинец в конкретном окопе», — резюмировал военный.

Именно поэтому, в отсутствие массового потока добровольцев, роль ТЦК в обеспечении обороноспособности страны остается определяющей.

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов провел расширенное совещание с руководством Генштаба, Сухопутных войск, ВСП и правоохранительных органов по коррупции в системе ТЦК и СП и случаев СЗЧ в войсках.

Он подчеркнул, что эти проблемы оказывают непосредственное влияние на обороноспособность государства, и пообещал принять понятные и эффективные решения, отметив недопустимость злоупотреблений и подрыв военной дисциплины.