В Карпатах уклонистам создали уникальный сервис для побега за границу

Задержание организаторов схемы уклонения от мобилизации / © Управление СБУ в Ивано-Франковской области

Служба безопасности и Национальная полиция задержали шестерых организаторов схемы уклонения от мобилизации, по которой мужчины пересекали границу через природоохранную зону Карпат.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Ивано-Франковской области.

К созданию уникального сервиса для побега за границу оказались причастны двое должностных лиц одного из Национальных природных парков в высокогорной части Ивано-Франковской области.

Как установлено следствием, специалисты, хорошо знающие местность, проводили уклонистов через охраняемую территорию Нацпарка непосредственно к горному участку госграницы.

Пока один из них сопровождал «клиента», другой впереди прокладывал путь в обход патрулей пограничников и ориентировал сообщника по рации.

СБУ установила, что привлек чиновников к преступной деятельности 42-летний житель Косовского района. Он также координировал действия еще троих сообщников из числа местных жителей.

Вместе они подыскивали «клиентов», проводили им инструктаж и доставляли собственным транспортом на территорию Нацпарка, где передавали проводникам.

При этом на автомобильном участке маршрута координатор двигался впереди на своем авто и по рации извещал машину с уклонистом о наличии или отсутствии блокпостов.

Стоила такая «услуга» 8 тысяч евро с одного человека.

СБУ и полиция провели 16 обысков по месту работы и проживания фигурантов и их связей, во время которых изъяли:

деньги в разных валютах в сумме более 930 тысяч гривен;

4 автомобиля, которые использовались для перевозки уклонистов;

5 единиц огнестрельного оружия;

мобильные телефоны, флешки, банковские карты и другие вещественные доказательства совершения преступления.

На данный момент шести фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

