В Карпатах второй день ищут 71-летнего туриста из Львова

В Карпатах продолжаются поиски 71-летнего туриста из Львова, заблудившегося во время прохождения маршрута. По последним данным, турист отстал от группы в ночь на 9 февраля.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"8 февраля в 21:00 в Службу спасения поступило сообщение, что один из 17 участников похода отстал от группы между горой Петрос и Полониной Головческой. Оказалось, что его исчезновение заметили лишь через несколько часов, и с тех пор связь с туристом была потеряна", — говорится в сообщении.

Спасатели немедленно отправились на поиски. Обследовав маршрут до урочища Перемычка и горной долины Рогнеска, они не нашли ни туриста, ни его следов. Поисковая операция продолжалась всю ночь.

Утром в поисках были привлечены дополнительные силы ГСЧС. В районе горной долины Головческа были найдены следы, ведущие в направлении Богданской долины. В настоящее время одна из поисковиков движется по этим следам, а навстречу им отправились другие спасатели.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлянина с обморожением ног обнаружили в горах Закарпатья.

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