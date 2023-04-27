В Карпаты вернулась зима: 27 апреля в горах ударил 11-градусный мороз

На горе солнечно, но холодно.

В украинские Карпаты вернулись морозы. На утро четверга, 27 апреля, на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -11°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По сравнению со вчерашним днем на горе уже нет метели и улучшилась видимость. Впрочем, стало морознее. К слову, 26 апреля было зафиксировано 5 мороза.

"По состоянию на 07:00 27 апреля на горе Поп Иван Черногорский ясно. Небольшая облачность. Ветер северо-западный 10-11 м/с. Температура воздуха -11°С", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 27 апреля на горе Поп Иван зафиксирован 11 мороза. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, накануне, 26 апреля на горе Пип Иван Черногорский была метель и очень ограничена видимость — до 30 м. Кроме того, был сильный ветер.

Читайте также: