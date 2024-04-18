В Киеве суд отменил арест части имущества семьи Гринкевичей

Шевченковский райсуд Киева решил, что дальнейшее сохранение ареста имущества "не оправдывается потребностями досудебного расследования" и отменил его.

Шевченковский районный суд Киева отменил арест имущества, наложенный ранее на здание, помещение и земельный участок, принадлежащих ООО "ВТ Девелопмент", входящего в орбиту скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Сейчас владельцем "ВТ Девелопмент" через ООО "Яснинский край" является львовянин Максим Станкевич. Однако еще летом 2023 года бенефициаром компании была указана Светлана Гринкевич, жена Игоря Гринкевича, задержанный в конце декабря при попытке дать 500 тыс. долларов взятки работнику ДБР. Он также подозреваем по делу о махинациях с закупками одежды и белья для ВСУ.

22 января 2024 года Печерский районный суд города Киева арестовал имущество "ВТ Девелопмент" во Львове, а именно:

здание площадью 3100 м², по ул. Героев УПА, 72 во Львове

нежилое помещение холодильника-распределителя на ул. Апостола Д., 14 площадью почти 1760 м²,

земельный участок площадью 0,15 га по ул. Героев УПА.

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Арест на имущество "ВТ Девелопмент" был наложен в рамках досудебного расследования по контрактам Минобороны с ООО "Трейд лайнс ритейл" (владелец Роман Гринкевич) и ООО "БК Ситиград" (владелец Владимир Вдовьяк).

Адвокат "ВТ Девелопмент" заявил в суде, что компания не связана "с фактами заключения и исполнения договоров, которые являются предметом досудебного расследования". Кроме того, суд установил, что следователи не предоставили доказательств противоправной деятельности компании, она не является стороной расследующих договоров, а имущество приобрели задолго до их заключения.

Поэтому суд решил, что дальнейшее сохранение ареста имущества "не оправдывается потребностями досудебного расследования" и отменило его.

Это одно из трех известных уголовных производств в отношении Игоря Гринкевича. В основном деле, по поставке некачественной одежды для военных, подозреваемыми являются Игорь Гринкевич с сыном Романом и еще три человека. Сроки досудебного расследования продлили до 17 июля этого года, по делу взятки – до конца июня.

Напомним, Печерский суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 393 миллионов гривен.

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