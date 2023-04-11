В КНЭУ отменили лекцию Арестовича по просьбе студентов: подробности

В Киевском национальном экономическом университете извинились за инцидент с подготовкой встречи с эксрадником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и отменили ее после осуждения подобных мер Правлением Студенческого академического Совета.

Об этом Студенческий академический совет КНЭУ им. В. Гетьмана сообщила в телеграмм-канале.

Там отметили, что лекция Арестовича являлась инициативой части команды и "неосторожной попыткой предоставить студентам возможность перенять опыт медийного лица".

"Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас бесспорно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление Студенческого академического Совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества", — отметили в КНЭУ.

Председатель САР КНЭУ созвал срочное заседание Правления Студенческого академического Совета, состоявшееся в 20:00 10 апреля.

В ходе заседания проанализировали ошибки мероприятия с Алексеем Арестовичем, а также формирование критериев целесообразности мероприятий Студенческого академического Совета и списки возможных будущих спикеров и механизма коммуникации.

Напомним, ранее бывший советник Офиса президента рассказал, что довольно часто ездит за границу. По его словам, как правило, ему удается "привозить по итогам поездок хорошие новости для Украины".

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