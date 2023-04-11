У КНЕУ скасували лекцію Арестовича на прохання студентів: подробиці

У Київському національному економічному університетуті вибачилися за інцидент із підготовкою зустрічі з ексрадником Офісу президента України Олексієм Арестовичем та скасували її після засудження подібних заходів Правлінням Студентської академічної Ради.

Про це Студентська академічна рада КНЕУ ім. В. Гетьмана повідомила у телеграм-каналі.

Там зазначили, що лекція Арестовича була ініціативою частини команди та "необережною спробою надати студентам можливість перейняти досвід медійної особи".

"Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас беззаперечно є запит студентів, який ми почули та надалі будемо відштовхуватись виключно від нього. Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства", - зазначили у КНЕУ.

Голова САР КНЕУ скликав термінове засідання Правління Студетської академічної Ради, що відбулося о 20:00 10 квітня.

Під час засідання проаналізували помилки заходу із Олексієм Арестовичем, а також формування критеріїв доцільності заходів Студентсткої академічної Ради та списків можливих майбутніх спікерів та механізму комунікації.

Нагадаємо, раніше колишній радник Офісу президента розповів, що доволі часто їздить за кордон. За його словами, як правило, йому вдається "привозити за підсумками поїздок хороші новини для України".

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