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"Фініш підготовки до ядерної війни": Чубаров – про "червону кнопку" в Криму

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"Фініш підготовки до ядерної війни": Чубаров – про "червону кнопку" в Криму

Фото: Associated Press

Чубаров оцінив, про що свідчитиме розміщення ядерної зброї РФ у Криму.

Якщо Росія розмістить свою ядерну зброю в окупованому Криму — це буде "фінішом підготовки до ядерної війни".

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі Radio NV.

За його словами ядерна зброя РФ у Криму становитиме пряму загрозу для членів НАТО.

"Туреччина, Болгарія і Румунія. Ось ці країни відразу стають ціллю. Тому це означатиме (я так думаю, я людина не військова) пряму підготовку до ядерної війни. Це буде фініш на шляху до ядерної війни", — припустив Чубаров.

Окупанти з сім'ями тікають з Криму

В ефірі FREEДОМ голова Меджлісу додав, що багато росіян, які прибули до Криму після окупації, втікають з півстрова, боячись українського контрнаступу.

"Ми знаємо, що начальницький склад — це стосується як збройних сил Росії, так і керівництва каральних органів Росії в Криму, вже зі своїми сім’ями евакуювалися. І незважаючи на всю цю демонстрацію їхніх фортифікаційних укріплень, професіонали в окупаційній адміністрації та в окупаційній російській армії усвідомлюють, що утримати Крим не вдасться", — сказав Чубаров.

Він нагадав, що всі угоди і так звані "правові акти", здійснені росіянами на півострові під час окупації, згідно з українським законодавством є нелегітимними.

Ядерна зброя в Криму: блеф Путіна чи реальна загроза

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чи розмістить Путін ядерну зброю в Криму

Речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов попереджав, що Путін може використати Крим і Білорусь для ядерних провокацій.

Військовий експерт Ігор Романенко припустив, що Росія могла розмістити ядерну зброю у Калінінграді та в Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Росія знову вдається до ядерних погроз, адже дуже хоче переговорів. Він назвав лише одну умову, за якої РФ вдарить по Україні ядерною зброєю.

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Дата публікації
Перегляди
1150
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