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В Кривом Роге в доме обнаружили повешенным школьника

В Кривом Роге в доме обнаружили повешенным школьника

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии / Фото: Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

Правоохранители назвали предварительную причину смерти парня.

Сегодня, 10 марта, в Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным 16-летнего парня.

Информацию об этом "Суспільне" подтвердили в пресс-службе полиции Кривого Рога.

Предварительно установлено, что подросток совершил самоубийство. Тело будет направлено на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киевской области в заброшенном здании найдено тело подростка. По предварительной информации, телесные повреждения не обнаружены. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следователи приступили к уголовному производству с отметкой "самоубийство".

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