У Кривому Розі у будинку виявили повішеним школяра 

Сьогодні, 10 березня, у Кривому Розі у власному будинку виявили повішеним 16-річного хлопця.

Інформацію про це "Суспільне" підтвердили у пресслужбі поліції Кривого Рогу.

Попередньо встановлено, що підліток вчинив самогубство. Тіло направлять на експертизу, щоб встановити причину смерті.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині у занедбаній будівлі знайдено тіло підлітка. За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень не виявлено. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі розпочали кримінальне провадження з позначкою "самогубство".

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