В Луцке девушка получит 50 тысяч гривен за секс с предпринимателем: что случилось

Мужчина снял видео с партнершей и опубликовал его на порносайте.

В Луцке предприниматель решил заработать на порнобизнесе: он обольстил девушку и снимал секс с ней. Пикантные видео мужчина без согласия партнерши публиковал на порносайтах и получал за это деньги.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области.

На суде предприниматель заявил, что пикантные видео – это монтаж

По данным материала суда, частный предприниматель с февраля по апрель 2020 снимал видео секса со своей партнершей. Пикантные ролики он публиковал на порносайтах, чтобы заработать на этом. Однако его разоблачили сотрудники полиции.

Обвиняемый на суде вину возразил. Он заявил, что с потерпевшей девушкой они встречались, однако впоследствии разошлись. В том, что пикантные видео были опубликованы на порносайтах, он обвинил своего бизнес-партнера. Мол – это все монтаж.

Свидетельство обвиняемого в суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Потерпевшая о том, что видео с ней опубликованы на порносайте, узнала от полиции

Потерпевшая девушка сообщила, что она с подозреваемым познакомилась в 2018 году, и они были в отношениях. Она была убеждена, что у мужчины серьезные намерения по поводу их общего будущего.

Девушка также отметила, что у нее с мужчиной был секс, однако разрешения на съемки и публикации этого она не давала. Однако, что пикантные видео с ее участия опубликованы на порносайте, она узнала после того, как ей позвонила полиция и сообщила об этом. На суде она требовала строго наказать бывшего возлюбленного и выплату моральной компенсации от него.

Мужчина предлагал сниматься в порно другим девушкам

Знакомый подозреваемый рассказал, что мужчина хотел организовать порнобизнес и зарабатывать на этом.

"Он проводил порносъемку со многими девушками, однако не все видео публиковал на официальных ресурсах. По инкриминируемым обвиняемым действиям отметил, что в один из дней обвиняемый рассказал ему, что снял видео с потерпевшей, на что последняя согласилась, однако разрешение на публикацию в соцсетях и сайтах она не предоставляла, при этом он это видео все равно выставил на порносайте и заработал на нем 9 долларов", — говорится в заявлении свидетеля на суде.

Еще две девушки рассказали, что подозреваемый предлагал им сняться в порно и показывал видео секса с потерпевшей, однако они от этого отказались.

Как суд наказал "порноактера"

Луцкий горрайонный суд признал предпринимателя виновным по частям 2 и 3 статьи 301 УК Украины. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам испытательного срока. Он должен оплатить 4466 грн за проведение экспертиз.

Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшей девушке 50 тысяч гривен моральной компенсации.

Напомним, в Закарпатской области судили местного жителя, который сначала снимал секс-видео со своей любимой, а через год все опубликовал в Facebook.

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