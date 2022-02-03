В Луцке ребенок застрял в горячей батарее

В Луцке ребенок застрял в горячей батарее

Мальчика освобождали спасатели.

В Луцке Волынской области ребенок залез за батарею и не смог самостоятельно выбраться. Взрослые тоже не смогли помочь, поэтому вызвали спасателей.

Об этом сообщают в ГСЧС Волынской области.

Инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в 10.40. К спасателям обратились жители дома по улице Винниченко, которые сообщили, что их ребенок застрял в горячей батарее отопления.

По указанному адресу были направлены спасатели ГСЧС Украины в Волынской области. Они быстро освободили "пленника".

"К счастью, спасателям удалось освободить ребенка без применения механизированного оборудования", — отметили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что в Днепре 7-летний мальчик застрял в батарее отопления. Прибывшие на место спасатели установили, что локоть ребенка оказался зажатым между секциями чугунной батареи. Руку мальчика намылили и таким образом уволили из ловушки.

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