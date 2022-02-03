У Луцьку дитина застрягла у гарячій батареї

У Луцьку дитина застрягла у гарячій батареї

Хлопчика визволяли рятувальники.

У Луцьку Волинської області дитина залізла за батарею і не змогла самостійно вибратися. Дорослі теж не змогли допомогти, тож викликали рятувальників.

Про це повідомляють у ДСНС Волинської області.

Інцидент стався сьогодні, 3 лютого, о 10:40. До рятувальників звернулися жителі будинку на вулиці Винниченка, які повідомили, що їхня дитина застрягла у гарячій батареї опалення.

За вказаною адресою направлено рятувальників ДСНС України у Волинській області. Вони швидко звільнили "бранця".

"На щастя, рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання", - зазначили у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що у Дніпрі 7-річний хлопчик застряг у батареї опалення. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що лікоть дитини виявився затиснутим між секціями чавунної батареї. Руку хлопчика намилили і в такий спосіб звільнили із пастки.

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