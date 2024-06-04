В Луцке у подъезда нашли тело мужчины в военной форме

В Луцке возле одного из домов на улице Липинского обнаружили тело мужчины. По словам местных, мужчина был в военной форме.

Об этом сообщает Суспільне.

Как рассказала корреспондентка Суспільного, после того, как криминалисты унесли тело, местные жители отмывают следы крови и увидели, что мужчина был в военной форме.

В полиции уточнили, что погибший — 39-летний лучанин. Был ли он военным – не сообщили.

"Оперативщики проверили видео с камер наблюдения. Предварительно, телесные повреждения он получил в результате падения с высоты собственного роста. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", — сказала представитель Нацполиции области Ольга Бузулук.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единое досудебное расследование.

Напомним, на Полтавщине скончался волонтер-переселенец. Местные обвиняют врачей.

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