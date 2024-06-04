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У Луцьку біля під'їзду знайшли тіло чоловіка у військовій формі

У Луцьку біля під'їзду знайшли тіло чоловіка у військовій формі

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У Луцьку біля під'їзду знайшли тіло чоловіка у військовій формі

Військовий шеврон / Фото: Фото з відкритих джерел

За даними поліції, загиблий - 39-річний лучанин.

У Луцьку біля одного із будинків на вулиці Липинського знайшли тіло чоловіка. За словами місцевих, чоловік був у військовій формі.

Про це повідомляє Суспільне. 

Як розповіла кореспондентка Суспільного, після того, як криміналісти забрали тіло, місцеві жителі відмивають сліди крові та побачили, що чоловік був у військовій формі. 

У поліції уточнили, що загиблий - 39-річний лучанин. Чи був він військовим - не повідомили. 

"Оперативники перевірили відео з камер спостереження. Попередньо, тілесні ушкодження він отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті, - сказала речниця Нацполіції області Ольга Бузулук. 

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного досудових розслідувань. 

Нагадаємо, на Полтавщині помер волонтер-переселенець. Місцеві звинувачують лікарів.

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