У Луцьку біля під'їзду знайшли тіло чоловіка у військовій формі

У Луцьку біля одного із будинків на вулиці Липинського знайшли тіло чоловіка. За словами місцевих, чоловік був у військовій формі.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповіла кореспондентка Суспільного, після того, як криміналісти забрали тіло, місцеві жителі відмивають сліди крові та побачили, що чоловік був у військовій формі.

У поліції уточнили, що загиблий - 39-річний лучанин. Чи був він військовим - не повідомили.

"Оперативники перевірили відео з камер спостереження. Попередньо, тілесні ушкодження він отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті, - сказала речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Полтавщині помер волонтер-переселенець. Місцеві звинувачують лікарів.

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