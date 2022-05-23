В Мариуполе растет угроза эпидемии: город нуждается в эвакуации жителей

В Мариуполе растет угроза эпидемии: город нуждается в эвакуации жителей

Мариуполь, почти полностью разрушивший войска государства-террориста России, нуждается в очередной эвакуации жителей.

Город в результате атак оккупантов оказался в сложной гуманитарной ситуации. В частности, в Мариуполе существует угроза эпидемий.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь очень нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофические. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой", — написал представитель мэрии.

По его словам, забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения трупного яда по всему городу.

Кроме того, местные жители продолжают обустраивать импровизированные колодцы везде, где можно достать воду, отмечает Андрющенко: "Качество воды не вызывает сомнений – она не питьевая, но другой нет".

Напомним, в Мариуполе возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, водопроводной системы, подземных источников и реки с морем.

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